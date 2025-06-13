Израильскими ударами убиты три наивысших военных чиновника Ирана

Иранские медиа пишут, что погибли начальник и главнокомандующий КСИР

Слева – Хоссейн Салами, справа – Мухаммед Багри (Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA)

В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами. Об этом сообщают ряд иранских государственных медиа.

Так, генерал-майор Багри, занимавший наивысшую военную должность в Иране, погиб в результате авиаударов Израиля, сообщает государственное телевидение Ирана IRINN.

Еще несколько иранских государственных медиа сообщили о гибели Салами.

Главком КСИР был убит в пятницу утром во время израильских ударов.

Салами отчитывался непосредственно перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и был одной из самых влиятельных фигур страны.

Он возглавлял Корпус стражей исламской революции, когда Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю в апреле и октябре 2024 года, что стало первым прямым ударом Ирана по территории Израиля.

ДОПОЛНЕНО В 08:25. По сообщениям иранских государственных медиа, также авиаударами убит бывший руководитель национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Убийство Али Шамхани также было подтверждено", – сообщил государственный новостной канал IRINN.

Шамхани был ключевым советником верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и почти 10 лет занимал должность секретаря Совета национальной безопасности страны.

ДОПОЛНЕНО В 09:40. ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию трех высших военных командиров иранского режима.

Кроме Багри и Салами, авиаударами убит командующий штабом "Хатам аль-Анбия" (чрезвычайное командование) Голам-Али Рашид.

В течение ночи более 200 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям по всему Ирану, в том числе, по сосредоточению высокопоставленных оперативников иранского военного руководства.