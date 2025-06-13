Ізраїльськими ударами вбито двох найвищих військових посадовців Ірану

Іранські медіа пишуть, що загинули начальник та головнокомандувач КВІР

Ліворуч – Хоссейн Саламі, праворуч – Мухаммед Багрі (Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA)

Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі. Про це повідомляють низка іранських державних медіа.

Так, генерал-майор Багрі, що обіймав найвищу військову посаду в Ірані, загинув внаслідок авіаударів Ізраїлю, повідомляє державне телебачення Ірану IRINN.

Ще кілька іранських державних медіа повідомили про загибель Саламі.

Головкома КВІР було вбито у п'ятницю вранці під час ізраїльських ударів.

Саламі звітував безпосередньо перед верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та був однією з найвпливовіших фігур країни.

Він очолював Корпус вартових ісламської революції, коли Іран запустив сотні безпілотників та ракет по Ізраїлю у квітні та жовтні 2024 року, що стало першим прямим ударом Ірану по території Ізраїлю.

ДОПОВНЕНО О 08:25. За повідомленнями іранських державних медіа, також авіаударами вбито колишнього керівника національної безпеки Ірану Алі Шамхані.

"Вбивство Алі Шамхані також було підтверджено", – повідомив державний канал новин IRINN.

Шамхані був ключовим радником верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї та майже 10 років обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки країни.