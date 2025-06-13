США запевняють, що не беруть участі в атаці Ізраїлю на Іран

Рубіо відхрестився від ізраїльської операції проти Тегерана і сподівається, що Іран не атакуватиме американців

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

США не беруть участі в ударах по Ірану. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає пресслужба Білого дому.

"Сьогодні ввечері (у ніч проти 13 червня за Києвом. – Ред.) Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні", – заявив Рубіо.

За його словами, Ізраїль повідомив Штатам, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

"Президент Трамп та Адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США", – додав держсекретар США.

CNN нагадує, що за кілька годин до того, як ізраїльські військові літаки здійснили атаки на Іран, Трамп "чітко дав зрозуміти, що він сподівається уникнути такого результату".

"Я не хочу, щоб вони втручалися, бо, мабуть, це все зіпсує", – сказав він, маючи на увазі свої дипломатичні зусилля щодо стримування ядерних амбіцій Тегерана.

CNN вважає, що той факт, що Ізраїль все ж таки втрутився – без будь-якої участі США та всупереч публічно заявленим бажанням президента Штатів, – тепер ставить Трампа перед "одним із найбільших випробувань" його президентства.

"І це представляє для нього ще один глобальний конфлікт без легкого вирішення, цього разу з десятками тисяч американських військових, які потенційно опинилися під регіональним перехресним вогнем", – йдеться у публікації.

Однак неназвані співрозмовники CNN повідомили, що Трамп і його помічники знали, що удари, ймовірно, відбудуться найближчим часом.