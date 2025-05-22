Іран застеріг США та Ізраїль від атак на ядерні об'єкти: Буде нищівна відповідь

Аббас Аракчі (Фото: EPA / TATYANA MAKEYEVA)

США понесуть юридичну відповідальність у разі нападу Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі в листі, адресованому генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу, повідомляє Mizan online.

"Іран рішуче застерігає від будь-яких авантюр з боку сіоністського режиму Ізраїлю та рішуче відреагує на будь-яку загрозу чи незаконний акт з боку цього режиму", – сказано у заяві.

За словами глави МЗС Ірану, країна розглядатиме США як "учасника" будь-якої подібної атаки і їй доведеться вжити "особливих заходів", щоб захистити свої ядерні об'єкти. А Міжнародна агенція з атомної енергії буде згодом поінформована про такі кроки.

Водночас, як повідомляє TABNAK, елітний Корпус вартових ісламської революції Ірану у своїй заяві попередив, що Ізраїль отримає "нищівну та рішучу відповідь", якщо нападе на Іран.

"Вони намагаються залякати нас війною, але прорахувалися, оскільки не знають, яку могутню народну та військову підтримку може отримати Ісламська Республіка в умовах війни", – заявив представник гвардії Алі Мохаммад Наїні.