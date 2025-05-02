Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану

Іран неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї ракетної програми або збагачення урану

Марко Рубіо (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Іран має відмовитися від збагачення урану і розробки ракет дальнього радіуса дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти. З відповідною заявою виступив державний секретар США Марко Рубіо, передає агентство Reuters.

"Вони мають припинити спонсорувати терористів, вони мають припинити допомагати хуситам (у Ємені), вони мають припинити виготовляти ракети дальнього радіуса дії, що не мають іншої мети існування, окрім як отримати ядерну зброю, і вони мають припинити збагачення", – сказав Рубіо.

Журналісти нагадали, що Іран неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї ракетної програми або збагачення урану – процесу, що використовується для виготовлення палива для атомних електростанцій, але також може давати матеріал для атомної боєголовки.

Держсекретар наголосив, що Іран має імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетичної програми, а не збагачувати його до будь-якого рівня.

"Якщо у вас є можливість збагачуватися на рівні 3,67%, вам знадобиться лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, а потім 80 і 90%, потрібних для зброї", – додав він.

Рубіо також сказав, що Ірану доведеться погодитися з тим, що американці можуть брати участь у будь-якому режимі інспекції та що інспектори вимагатимуть доступу до всіх об’єктів, включно і військових.