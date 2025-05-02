Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана
Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты. С соответствующим заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.
"Они должны прекратить спонсировать террористов, они должны прекратить помогать хуситам (в Йемене), они должны прекратить производить ракеты дальнего радиуса действия, не имеющие другой цели существования, кроме как обладать ядерным оружием, и они должны прекратить обогащение", — сказал Рубио.
Журналисты напомнили, что Иран неоднократно заявлял, что не откажется от своей ракетной программы или обогащения урана – процесса, используемого для изготовления топлива для атомных электростанций, но также может давать материал для атомной боеголовки.
Госсекретарь подчеркнул, что Иран должен импортировать обогащенный уран для своей ядерной энергетической программы, а не обогащать его до любого уровня.
"Если у вас есть возможность обогащаться на уровне 3,67%, вам понадобится всего несколько недель, чтобы достичь 20%, затем 60%, а затем 80 и 90%, нужных для оружия", – добавил он.
Рубио также сказал, что Ирану придется согласиться с тем, что американцы могут участвовать в любом режиме инспекции и что инспекторы потребуют доступ ко всем объектам, в том числе военным.
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