Глава МАГАТЭ считает, что Иран "недалеко" от того, чтобы иметь ядерное оружие

В последние четыре года наблюдается устойчивое ускорение со стороны Ирана, заявил Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси (Фото: Heinz-Peter Bader/EPA)

Пока у Ирана нет ядерного оружия, однако Тегеран "недалеко" от того, чтобы его создать. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью французскому изданию Le Monde.

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"Хотя Иран имеет достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, у него еще нет ядерного оружия. Это как пазл, у них есть кусочки, и они однажды могут их собрать", – сказал Гросси.

Он добавил, что предстоит еще долгий путь.

"Но они недалеко от этого, это нужно признать", – акцентировал глава МАГАТЭ.

По его словам, за последние четыре года наблюдается устойчивое ускорение со стороны Ирана в этой сфере.

Гросси 16 апреля находится с официальным визитом в Иране. В интервью, которое глава МАГАТЭ дал накануне поездки, он отметил, что хочет видеть свою организацию вовлеченной в диалог, начатый в Омане между Ираном и США по ядерному соглашению.

"Все соглашаются, что участие МАГАТЭ всегда важно, независимо от характера дискуссий. Без нас любое соглашение – только бумажка. Чтобы это было значимым, нужна надежная система проверки и мониторинга, которую можем предоставить только мы", – уточнил Гросси.