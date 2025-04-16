Глава МАГАТЭ считает, что Иран "недалеко" от того, чтобы иметь ядерное оружие
Пока у Ирана нет ядерного оружия, однако Тегеран "недалеко" от того, чтобы его создать. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью французскому изданию Le Monde.
"Хотя Иран имеет достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, у него еще нет ядерного оружия. Это как пазл, у них есть кусочки, и они однажды могут их собрать", – сказал Гросси.
Он добавил, что предстоит еще долгий путь.
"Но они недалеко от этого, это нужно признать", – акцентировал глава МАГАТЭ.
По его словам, за последние четыре года наблюдается устойчивое ускорение со стороны Ирана в этой сфере.
Гросси 16 апреля находится с официальным визитом в Иране. В интервью, которое глава МАГАТЭ дал накануне поездки, он отметил, что хочет видеть свою организацию вовлеченной в диалог, начатый в Омане между Ираном и США по ядерному соглашению.
"Все соглашаются, что участие МАГАТЭ всегда важно, независимо от характера дискуссий. Без нас любое соглашение – только бумажка. Чтобы это было значимым, нужна надежная система проверки и мониторинга, которую можем предоставить только мы", – уточнил Гросси.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США относительно своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 12 апреля в Омане прошли переговоры между Ираном и США. Вторая встреча запланирована на 19 апреля в Италии.