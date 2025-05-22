Иран предостерег США и Израиль от атак на ядерные объекты: Будет сокрушительный ответ

По словам главы МИД Ирана, США будут рассматриваться как "участник" действий Израиля

Аббас Аракчи (Фото: EPA / TATYANA MAKEYEVA)

США понесут юридическую ответственность в случае нападения Израиля на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в письме, адресованном генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, передает Mizan online.

"Иран решительно предостерегает от любых авантюр со стороны сионистского режима Израиля и решительно отреагирует на любую угрозу или незаконный акт со стороны этого режима", – сказано в заявлении.

По словам главы МИД Ирана, страна будет рассматривать США как "участника" любой подобной атаки и ей придется принять "особые меры", чтобы защитить свои ядерные объекты. А Международное агентство по атомной энергии будет впоследствии проинформировано о таких шагах.

В то же время, как сообщает TABNAK, элитный Корпус стражей исламской революции Ирана в своем заявлении предупредил, что Израиль получит "сокрушительный и решительный ответ", если нападет на Иран.

"Они пытаются запугать нас войной, но просчитались, поскольку не знают, какую мощную народную и военную поддержку может получить Исламская Республика в условиях войны", – заявил представитель гвардии Али Мохаммад Наини.