Иран предостерег США и Израиль от атак на ядерные объекты: Будет сокрушительный ответ
США понесут юридическую ответственность в случае нападения Израиля на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в письме, адресованном генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, передает Mizan online.
"Иран решительно предостерегает от любых авантюр со стороны сионистского режима Израиля и решительно отреагирует на любую угрозу или незаконный акт со стороны этого режима", – сказано в заявлении.
По словам главы МИД Ирана, страна будет рассматривать США как "участника" любой подобной атаки и ей придется принять "особые меры", чтобы защитить свои ядерные объекты. А Международное агентство по атомной энергии будет впоследствии проинформировано о таких шагах.
В то же время, как сообщает TABNAK, элитный Корпус стражей исламской революции Ирана в своем заявлении предупредил, что Израиль получит "сокрушительный и решительный ответ", если нападет на Иран.
"Они пытаются запугать нас войной, но просчитались, поскольку не знают, какую мощную народную и военную поддержку может получить Исламская Республика в условиях войны", – заявил представитель гвардии Али Мохаммад Наини.
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