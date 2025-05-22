Израиль ожидает срыва ядерного соглашения США с Ираном и готовится к удару – Axios

Пятый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе запланирован на пятницу в Риме

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Израиль готовится к быстрому удару по ядерным объектам Ирана, если переговоры между США и Ираном провалятся. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух собеседников, знакомых с вопросом.

По словам собеседников издания, израильская разведка изменила свои прогнозы по результатам переговоров за последние дни: от убеждения, что ядерное соглашение близко к заключению, до мнения, что переговоры могут вскоре сорваться.

В связи с этим Армия обороны Израиля проводит учения и другие приготовления к возможному удару в Иране.

"Биби [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] ожидает провала ядерных переговоров и того, что разочарованный Трамп будет готов дать ему зеленый свет [на удар]", – заявил один из собеседников медиа.

Оба собеседника Axios сообщили, что любой израильский удар по Ирану будет не одноразовым, а военной кампанией, что продлится минимум неделю.

Пятый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе запланирован на пятницу в Риме.

Как сообщило издание, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф предоставил иранской стороне письменное предложение по соглашению во время последнего раунда переговоров десять дней назад. Оно содержало категорическое требование Соединенных Штатов о прекращении Ираном обогащения урана.

Лидеры Ирана неоднократно заявляли, что не подпишут соглашение, не разрешающее обогащение.