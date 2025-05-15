В Иране готовы подписать ядерное соглашение с США в обмен на снятие экономических санкций

Иран обяжется никогда не создавать ядерного оружия, сказал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани

Али Шахмани (Фото: STR/EPA)

Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций. Об этом в интервью NBC News сообщил главный политический и военный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

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Чиновник сказал, что Иран обяжется никогда не создавать ядерного оружия, избавится от своих запасов высокообогащенного урана, согласится обогащать уран лишь до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать процесс в обмен на немедленное снятие всех экономических санкций с Ирана.

На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение немедленно, если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил: "Да".

Его комментарии, кажется, являются самым четким публичным заявлением ближайшего окружения верховного лидера Ирана Али Хаменеи по поводу ожиданий и готовности Ирана достичь соглашения. У аятоллы последнее слово по всем вопросам национальной безопасности, отметили журналисты.

"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать, как они говорят, у нас, безусловно, могут быть лучшие отношения", – сказал Шамхани, добавив, что "это может привести к лучшей ситуации в ближайшем будущем".

В то же время Шамхани выразил разочарование тоном и постоянными угрозами Трампа.

"Он говорит об оливковой ветке, которую мы не видели. Это все колючая проволока", – сказал он.