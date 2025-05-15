В Иране готовы подписать ядерное соглашение с США в обмен на снятие экономических санкций
Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций. Об этом в интервью NBC News сообщил главный политический и военный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.
Чиновник сказал, что Иран обяжется никогда не создавать ядерного оружия, избавится от своих запасов высокообогащенного урана, согласится обогащать уран лишь до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать процесс в обмен на немедленное снятие всех экономических санкций с Ирана.
На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение немедленно, если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил: "Да".
Его комментарии, кажется, являются самым четким публичным заявлением ближайшего окружения верховного лидера Ирана Али Хаменеи по поводу ожиданий и готовности Ирана достичь соглашения. У аятоллы последнее слово по всем вопросам национальной безопасности, отметили журналисты.
"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать, как они говорят, у нас, безусловно, могут быть лучшие отношения", – сказал Шамхани, добавив, что "это может привести к лучшей ситуации в ближайшем будущем".
В то же время Шамхани выразил разочарование тоном и постоянными угрозами Трампа.
"Он говорит об оливковой ветке, которую мы не видели. Это все колючая проволока", – сказал он.
- 2 мая 2025 года Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
- 10 мая Уиткофф сказал, что США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет достигнут прогресс.