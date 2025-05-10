США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса – Уиткофф

По словам спецпредставителя США, в Иране заявили, что им не нужна ядерная бомба

Стив Уиткофф (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если на встрече 11 мая не будет достигнут прогресс. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Breitbart News.

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"Мы не думали, что переговоры на прошлой неделе будут продуктивными, потому что нам нужно было достичь определенных договоренностей с ними. Надеемся, в это воскресенье они будут продуктивными. Надеюсь, это означает, что они продолжат эти переговоры", – сказал Уиткофф.

Он отметил, что если переговоры не увенчаются успехом, то США придется "пойти другим путем".

Спецпосланник США подчеркнул, что программы обогащения не должно существовать в Иране – это "красная линия" американской стороны. США уведомили Иран о своей позиции, на что в стране заявили, что им не нужна ядерная бомба.

"В целях этого обсуждения мы собираемся поверить им на слово, что они действительно так считают... Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан – это их три обогатительных объекта – должны быть демонтированы", – сказал Уиткофф в интервью.

На данный момент стороны провели три раунда переговоров. Два из них прошли в Маскате, столице Омана, а третий – в Риме.