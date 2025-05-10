США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса – Уиткофф
США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если на встрече 11 мая не будет достигнут прогресс. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Breitbart News.
"Мы не думали, что переговоры на прошлой неделе будут продуктивными, потому что нам нужно было достичь определенных договоренностей с ними. Надеемся, в это воскресенье они будут продуктивными. Надеюсь, это означает, что они продолжат эти переговоры", – сказал Уиткофф.
Он отметил, что если переговоры не увенчаются успехом, то США придется "пойти другим путем".
Спецпосланник США подчеркнул, что программы обогащения не должно существовать в Иране – это "красная линия" американской стороны. США уведомили Иран о своей позиции, на что в стране заявили, что им не нужна ядерная бомба.
"В целях этого обсуждения мы собираемся поверить им на слово, что они действительно так считают... Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан – это их три обогатительных объекта – должны быть демонтированы", – сказал Уиткофф в интервью.
На данный момент стороны провели три раунда переговоров. Два из них прошли в Маскате, столице Омана, а третий – в Риме.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США относительно своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 2 мая госсекретарь США Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.