США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу – Віткофф

За словами спецпредставника США, в Ірані заявили, що їм не потрібна ядерна бомба

Стів Віткофф (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо на зустрічі 11 травня не буде досягнуто прогресу. Таку заяву зробив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Breitbart News.

"Ми не думали, що переговори минулого тижня будуть продуктивними, тому що нам потрібно було досягти певних домовленостей з ними. Сподіваємося, цієї неділі вони будуть продуктивними. Сподіваюся, це означає, що вони продовжать ці переговори", – сказав Віткофф.

Він зазначив, що якщо переговори не увінчаються успіхом, то США доведеться "піти іншим шляхом".

Спецпосланець США наголосив, що програми збагачення не має існувати в Ірані – це "червона лінія" американської сторони. США повідомили Ірану про свою позицію, на що в країні заявили, що їм не потрібна ядерна бомба.

"З метою цього обговорення ми збираємось повірити їм на слово, що вони справді так вважають... Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо та Ісфахан – це їх три збагачувальні об'єкти – повинні бути демонтовані", – сказав Віткофф в інтерв'ю.

Наразі сторони провели три раунди переговорів. Два з них пройшли у Маскаті, столиці Оману, а третій – у Римі.