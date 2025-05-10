США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу – Віткофф
США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо на зустрічі 11 травня не буде досягнуто прогресу. Таку заяву зробив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Breitbart News.
"Ми не думали, що переговори минулого тижня будуть продуктивними, тому що нам потрібно було досягти певних домовленостей з ними. Сподіваємося, цієї неділі вони будуть продуктивними. Сподіваюся, це означає, що вони продовжать ці переговори", – сказав Віткофф.
Він зазначив, що якщо переговори не увінчаються успіхом, то США доведеться "піти іншим шляхом".
Спецпосланець США наголосив, що програми збагачення не має існувати в Ірані – це "червона лінія" американської сторони. США повідомили Ірану про свою позицію, на що в країні заявили, що їм не потрібна ядерна бомба.
"З метою цього обговорення ми збираємось повірити їм на слово, що вони справді так вважають... Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо та Ісфахан – це їх три збагачувальні об'єкти – повинні бути демонтовані", – сказав Віткофф в інтерв'ю.
Наразі сторони провели три раунди переговорів. Два з них пройшли у Маскаті, столиці Оману, а третій – у Римі.
- 30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, а Трамп пригрозив Тегерану "бомбардуванням" та "вторинними митами", якщо країна не погодиться на договір.
- 10 квітня Трамп заявив, що Ізраїль очолить удар по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться.
- 11 квітня в Ірані заявили, що країна розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії.
- 2 травня держсекретар США Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.