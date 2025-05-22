Ізраїль очікує зриву ядерної угоди США з Іраном та готується до удару – Axios

П'ятий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми заплановано на п'ятницю в Римі

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Ізраїль готується до швидкого удару по ядерних об'єктах Ірану, якщо переговори між США та Іраном проваляться. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох співбесідників, обізнаних із питанням.

За словами співрозмовників видання, ізраїльська розвідка змінили свої прогнози щодо результатів переговорів за останні дні: від переконання, що ядерна угода близька до укладення, до думки, що переговори можуть незабаром зірватися.

У зв'язку з цим Армія оборони Ізраїлю проводить навчання й інші приготування до можливого удару в Ірані.

"Бібі [прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу] чекає на провал ядерних переговорів і того, що розчарований Трамп буде готовий дати йому зелене світло [на удар]", – заявив один зі співбесідників медіа.

Обидва співрозмовники Axios повідомили, що будь-який ізраїльський удар по Ірану буде не одноразовим, а військовою кампанією, що триватиме щонайменше тиждень.

П'ятий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми заплановано на п'ятницю в Римі.

Як повідомило видання, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф надав іранській стороні письмову пропозицію щодо угоди під час останнього раунду переговорів десять днів тому. Вона містила категоричну вимогу Сполучених Штатів про припинення Іраном збагачення урану.

Лідери Ірану неодноразово заявляли, що не підпишуть угоду, яка не дозволяє збагачення.