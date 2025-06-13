США уверяют, что не участвуют в атаке Израиля на Иран

Рубио открестился от израильской операции против Тегерана и надеется, что Иран не будет атаковать американцев

Марко Рубио (Фото: BONNIE CASH / EPA)

США не участвуют в ударах по Ирану. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня вечером (в ночь на 13 июня по Киеву. – Ред.) Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не принимаем участия в ударах по Ирану, и наш приоритет – защита американских сил в регионе", – заявил Рубио.

По его словам, Израиль сообщил Штатам, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

"Президент Трамп и Администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", – добавил госсекретарь США.

CNN напоминает, что за несколько часов до того, как израильские военные самолеты совершили атаки на Иран, Трамп "четко дал понять, что он надеется избежать такого результата".

"Я не хочу, чтобы они вмешивались, потому что, наверное, это все испортит", – сказал он, имея в виду свои дипломатические усилия по сдерживанию ядерных амбиций Тегерана.

CNN считает, что тот факт, что Израиль все же вмешался – без всякого участия США и вопреки публично заявленным желаниям президента Штатов, – теперь ставит Трампа перед "одним из величайших испытаний" его президентства.

"И это представляет для него еще один глобальный конфликт без легкого разрешения, на этот раз с десятками тысяч американских военных, потенциально оказавшихся под региональным перекрестным огнем", – сказано в публикации.

Однако неназванные собеседники CNN сообщили, что Трамп и его помощники знали, что удары, вероятно, произойдут в ближайшее время.