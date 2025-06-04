Аяттола Ирана: Тегеран не откажется от обогащения урана. Кто такие США, чтобы указывать
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не будет отказываться от обогащения урана для заключения "ядерного соглашения" с США. Об этом он сказал в телевизионной речи, посвященной годовщине смерти основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни, передает Reuters.
Хаменеи отметил, что отказ от обогащения урана "на 100%" противоречит интересам Ирана и "вере в самостоятельность". Это требование является ключевым со стороны США на переговорах по урегулированию многолетнего спора о ядерных амбициях Тегерана.
Он ничего не сказал о прекращении переговоров с США.
"Обогащение урана является ключом к нашей ядерной программе, и враги сосредоточили свое внимание на обогащении. Грубые и высокомерные лидеры Америки постоянно требуют, чтобы у нас не было ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, следует ли Ирану заниматься обогащением?" – заявил аяттола.
Хаменеи имеет решающее слово по всем государственным вопросам.
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