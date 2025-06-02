Иран планирует отклонить ядерное соглашение с США – Reuters

Иллюстративное фото: Depositphotos

Иран готов отклонить предложение США по прекращению многолетнего спора вокруг иранской ядерной программы, так как оно "не соответствует интересам Тегерана", в частности не смягчает позицию Вашингтона по обогащению урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата, близкого к переговорной команде Ирана.

Предложение США по новому ядерному соглашению представил Ирану в субботу 31 мая представитель Омана, являющегося посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

"Иран готовит негативный ответ на предложение США", – сказал собеседник агентства.

По его словам, по оценке "комитета по ядерным переговорам Ирана" под руководством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, предложение США является "совершенно однобоким" и не может служить интересам Тегерана.

"В этом предложении позиция США по обогащению на иранской земле остается неизменной, и нет четкого объяснения насчет отмены санкций", – сказал агентству дипломат.

По словам собеседника агентства, Тегеран называет это предложение "нереальным" и считает, что оно является попыткой навязать Ирану "плохое соглашение" из-за чрезмерных требований.

Предложение США было окончательно сформировано после пяти раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и посланником президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

США требуют от Ирана отказаться от обогащения урана и вывезти за границу весь запас высокообогащенного урана, который может быть сырьем для ядерного оружия.

Тегеран заявляет, что хочет овладеть ядерными технологиями для мирных целей и отрицает обвинения западных государств в стремлении разработать ядерное оружие.