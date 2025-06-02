Иран планирует отклонить ядерное соглашение с США – Reuters
Иран готов отклонить предложение США по прекращению многолетнего спора вокруг иранской ядерной программы, так как оно "не соответствует интересам Тегерана", в частности не смягчает позицию Вашингтона по обогащению урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата, близкого к переговорной команде Ирана.
Предложение США по новому ядерному соглашению представил Ирану в субботу 31 мая представитель Омана, являющегося посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
"Иран готовит негативный ответ на предложение США", – сказал собеседник агентства.
По его словам, по оценке "комитета по ядерным переговорам Ирана" под руководством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, предложение США является "совершенно однобоким" и не может служить интересам Тегерана.
"В этом предложении позиция США по обогащению на иранской земле остается неизменной, и нет четкого объяснения насчет отмены санкций", – сказал агентству дипломат.
По словам собеседника агентства, Тегеран называет это предложение "нереальным" и считает, что оно является попыткой навязать Ирану "плохое соглашение" из-за чрезмерных требований.
Предложение США было окончательно сформировано после пяти раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и посланником президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
США требуют от Ирана отказаться от обогащения урана и вывезти за границу весь запас высокообогащенного урана, который может быть сырьем для ядерного оружия.
Тегеран заявляет, что хочет овладеть ядерными технологиями для мирных целей и отрицает обвинения западных государств в стремлении разработать ядерное оружие.
- 2 мая 2025 года Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
- 10 мая Виткофф заявлял, что США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
- 15 мая советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран готов подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций.
- 22 мая Иран предостерег США и Израиль от атак на ядерные объекты и заявил, что будет сокрушительный ответ.