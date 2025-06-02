Іран планує відхилити ядерну угоду із США – Reuters

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Іран готовий відхилити пропозицію США щодо припинення багаторічного спору навколо іранської ядерної програми, адже вона "не відповідає інтересам Тегерана", зокрема не пом’якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого дипломата, близького до переговорної команди Ірану.

Пропозицію США щодо нової ядерної угоди представив Ірану в суботу, 31 травня, представник Оману, який є посередником у переговорах між Тегераном та Вашингтоном.

"Іран готує негативну відповідь на пропозицію США", – сказав агенції співрозмовник.

За його словами, за оцінкою "комітету з ядерних переговорів Ірану" під керівництвом верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, пропозиція США є "абсолютно однобокою" і не може служити інтересам Тегерана.

"У цій пропозиції позиція США щодо збагачення на іранській землі залишається незмінною, і немає чіткого пояснення щодо скасування санкцій", – сказав агенції дипломат.

За словами співрозмовника агенції, Тегеран називає цю пропозицію "нереальною" та вважає, що вона є спробою нав'язати Ірану "погану угоду" через надмірні вимоги.

Пропозиція США була остаточно сформована після п'яти раундів переговорів між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та посланцем президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

США вимагають від Ірану відмовитися від збагачення урану та вивезти за кордон весь наявний запас високозбагаченого урану, який може бути сировиною для ядерної зброї.

Тегеран натомість заявляє, що хоче опанувати ядерні технології для мирних цілей і заперечує звинувачення західних держав у прагненні розробити ядерну зброю.