Израиль атаковал Иран: начата операция "Восходящий лев"

Израильская армия утверждает, что атакует ядерные объекты Ирана. Предупреждает своих граждан, что Тегеран попытается напасть в ответ

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Израиль нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. Об этом в ночь на 13 июня объявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля начала превентивное, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественной разведке, для удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "десятки" самолетов Военно-воздушных сил Ирана завершили первый этап, включавший удары по военным целям, в том числе ядерным, в разных районах Ирана.

"Армия обороны Израиля и соответствующие органы готовы к широкому спектру сценариев в обороне и наступлении, которые могут понадобиться", – говорится в сообщении.

Израиль обвиняет Иран в том, что тот "годами проводит прямую и косвенную кампанию террора против государства Израиль, финансируя и направляя террористическую деятельность через своих посредников по всему Ближнему Востоку, одновременно продвигаясь к получению ядерного оружия".

ЦАХАЛ утверждает, что иранский режим "возглавляет ось, ответственную за все террористические атаки против государства Израиль с начала войны "Железных мечей" (между Израилем и ХАМАС. – Ред.), в частности путем вооружения и финансирования террористической организации ХАМАС, которая была ответственна за резню 7 октября [2023-го]".

Операцию против Ирана Израиль назвал "Восходящий лев". ЦАХАЛ утверждает, что готовил ее давно, и всеми подразделениями приложены "беспрецедентные усилия".

Начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир отдельно обратился к гражданским, отметив, что "это критически важная операция", не похожая ни на одну другую, для предотвращения "экзистенциальной угрозы со стороны врага, который намерен нас уничтожить".

"Гражданские лица Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха – иранский режим попытается напасть на нас в ответ, ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. Армия обороны Израиля готова защищать израильский внутренний фронт, и я прошу вас быть ответственными за себя, за свои семьи, свои общины и слушать инструкции", – заявил он.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к "храброму иранскому народу".

"Наша война не с вами, скорее, это с жестоким диктаторским режимом. Я верю, что день твоего освобождения близок. Когда это произойдет, настоящая дружба между нашими двумя древними народами снова расцветет", – заявил он.