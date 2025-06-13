Ізраїль підтвердив ураження нового ядерного об'єкта в Ірані

Ізраїльський F-16 (Ілюстративне фото: ATEF SAFADI / EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ураження ядерного об'єкта Ірану у районі міста Ісфахан під час атаки 13 червня.

Нещодавній удар здійснили ізраїльські винищувачі на основі даних розвідки.

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"На цьому об'єкті відбувається процес "реконверсії" збагаченого урану. Це наступний етап після збагачення урану в процесі виробництва ядерної зброї", – наголосили в ЦАХАЛ.

За даними військових, завдяки удару було знищено установку з виробництва металічного урану, інфраструктуру для переробки збагаченого урану, лабораторії та додаткову інфраструктуру.

Інфографіка: ЦАХАЛ

Напередодні Міжнародна агенціія з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала забруднення всередині ключового ядерного об'єкта зі збагачення урану в місті Натанз, напередодні атакованого Ізраїлем.

Ввечері Іран почав масовано атакувати Ізраїль ракетами.