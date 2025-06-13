Ізраїль підтвердив ураження нового ядерного об'єкта в Ірані
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ураження ядерного об'єкта Ірану у районі міста Ісфахан під час атаки 13 червня.
Нещодавній удар здійснили ізраїльські винищувачі на основі даних розвідки.
"На цьому об'єкті відбувається процес "реконверсії" збагаченого урану. Це наступний етап після збагачення урану в процесі виробництва ядерної зброї", – наголосили в ЦАХАЛ.
За даними військових, завдяки удару було знищено установку з виробництва металічного урану, інфраструктуру для переробки збагаченого урану, лабораторії та додаткову інфраструктуру.
Напередодні Міжнародна агенціія з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала забруднення всередині ключового ядерного об'єкта зі збагачення урану в місті Натанз, напередодні атакованого Ізраїлем.
Ввечері Іран почав масовано атакувати Ізраїль ракетами.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Водночас Іран запевняв МАГАТЕ, що три ключові ядерні об’єкти не були атаковані Ізраїлем.
- Унаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.