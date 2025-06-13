Трамп заявив, що Іран сам звертається до США після ізраїльських ударів

Дональд Трамп зазначив, що "задоволений діями Ізраїлю під час ударів"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран сам виходить на звʼязок з американцями, щоб продовжити переговори про ядерну угоду після ізраїльських ударів. Про це він сказав у коментарі NBC News.

"Вони телефонують мені, щоб поговорити... Ті ж люди, з якими ми працювали минулого разу… Багато з них уже мертві", – зазначив Трамп.

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Журналісти також запитали Трампа, чи вважає він, що переговори з Іраном щодо його ядерної програми можуть продовжуватися.

"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них, можливо, зʼявиться ще один шанс. Подивимось", – сказав американський президент.

Дональд Трамп також додав, що "задоволений діями Ізраїлю під час ударів".

"У них було найкраще обладнання у світі – американське обладнання", – заявив Трамп.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

Відразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.