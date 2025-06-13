Трамп заявил, что Иран сам обращается к США после израильских ударов

Дональд Трамп отметил, что "доволен действиями Израиля во время ударов"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сам выходит на связь с американцами, чтобы продлить переговоры о ядерном соглашении после израильских ударов. Об этом он сказал в комментарии NBC News.

"Они звонят мне, чтобы поговорить... Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие уже мертвы", – отметил Трамп.

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Журналисты также спросили Трампа, считает ли он, что переговоры с Ираном о его ядерной программе могут продолжаться.

"Они упустили возможность заключить соглашение. Теперь у них, возможно, появится еще один шанс. Посмотрим", – сказал американский президент.

Дональд Трамп также добавил, что "доволен действиями Израиля во время ударов".

"У них было лучшее оборудование в мире – американское оборудование", – заявил Трамп.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.