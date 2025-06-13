Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку. Заявил, что новые атаки будут более жестокими

Дональд Трамп (Фото: Stan Gilliland/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще раз призвал Иран заключить ядерное соглашение на фоне ударов Израиля по стране. Соответствующее сообщение американский президент сделал в социальной сети Truth Social.

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить соглашение. Я сказал им, в сильнейших выражениях, "просто сделайте это", но как бы они ни пытались, как бы близко они не были, они просто не могли этого сделать", – написал Трамп.

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Он добавил, что иначе последствия будут "намного хуже всего, что они знают, ждут или что им говорили". Трамп акцентировал, что США "производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире".

"У Израиля ее много, и ее будет еще больше. И они знают, как ею пользоваться", – подчеркнул президент США.

Он утверждает, что некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было случиться. По словам Трампа, "они все мертвы, и будет только хуже".

"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, а последующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, прежде чем ничего не останется, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", – заключил Трамп.