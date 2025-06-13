"Иран – источник многих проблем". МИД Украины отреагировал на удары Израиля

Иран после атаки (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В Украине назвали Иран источником многих проблем на Ближнем Востоке и вне его, комментируя удары Израиля по ядерным объектам страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В нем говорится, что в Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с ударами Израиля по Ирану. В МИД констатировали, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что важно избежать дальнейшей дестабилизации и предотвратить гражданские жертвы.

"Кстати, напоминаем, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами", — говорится в заявлении.

В МИД убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке напрямую связаны.

Ведомство призвало международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов – России, Ирана и Северной Кореи.

13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

В результате атаки убиты несколько высших военных чиновников Ирана.

Армия обороны Израиля раскрыла план Ирана по уничтожению страны и показала видео с планами подготовки.