"Іран – джерело багатьох проблем". МЗС України відреагувало на удари Ізраїлю

Іран після атаки (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В Україні назвали Іран джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами, коментуючи удари Ізраїлю по ядерних об’єктах країни. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

У ній зазначається, що в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку з ударами Ізраїлю по Ірану. В МЗС констатували, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації та запобігти цивільним жертвам.

"Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами", – йдеться у заяві.

В МЗС переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними.

Відомство закликало міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів – Росії, Ірану та Північної Кореї.

13 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

У результаті атаки вбито кількох найвищих військових посадовців Ірану.

Армія оборони Ізраїлю розкрила план Ірану зі знищення країни та показала відео з планами нібито підготовки.