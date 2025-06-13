Сибіга закликав зупинити дестабілізацію на Близькому Сході та нагадав: Іран постачає Росії зброю

Очільник українського зовнішньополітичного відомства відреагував на атаки Ізраїлю на Іран у ніч проти 13 червня

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, заявив, що важливо запобігти дестабілізації на Близькому Сході. Водночас він нагадав, що Іран постачає Росії зброю.

"Важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці. Однак не слід забувати, що Іран постачає зброю Росії", – сказав Сибіга.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

Журналісти CNN з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника писали, що за кілька днів до проведення операції Ізраїль запустив інформаційну кампанію, яка мала на меті переконати Іран, що атаки на нього не планується.

Іран відомий переданням Росії зокрема ударних дронів типу Shahed. У квітні Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Іран постачає зброю Росії, прикриваючись легальною торгівлею в портах Європи.