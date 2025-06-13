"Висхідний лев". Моссад ще задовго створив базу для запуску дронів біля Тегерану – Ynet
Спецоперація "Висхідний лев", яку Ізраїль здійснив проти Ірану в ніч на 13 червня, була результатом багаторічного планування. Як повідомило джерело з питань безпеки виданню Ynet, у межах операції агенти Моссаду ще задовго до атаки створили таємну базу для запуску дронів неподалік Тегерана.
До операції були залучені ЦАХАЛ, Моссад і представники ізраїльської оборонної промисловості. За словами співрозмовника, кропітка підготовка включала збір розвідувальної інформації та завчасне розгортання агентів у глибині Ірану. За словами співрозмовника, саме ці агенти заздалегідь створили базу для запуску дронів неподалік столиці Ірану.
Ударні дрони, запущені з цієї бази вночі, завдали удару по ракетній установці "земля-земля" на об'єкті Еспаджабад – одному з ключових військових пунктів Ірану, що становить безпосередню загрозу для Ізраїлю.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Одразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.