"Висхідний лев". Моссад ще задовго створив базу для запуску дронів біля Тегерану – Ynet

До операції були залучені ЦАХАЛ, Моссад і представники ізраїльської оборонної промисловості

Спалахи в Ірані після атаки Ізраїлю (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Спецоперація "Висхідний лев", яку Ізраїль здійснив проти Ірану в ніч на 13 червня, була результатом багаторічного планування. Як повідомило джерело з питань безпеки виданню Ynet, у межах операції агенти Моссаду ще задовго до атаки створили таємну базу для запуску дронів неподалік Тегерана.

До операції були залучені ЦАХАЛ, Моссад і представники ізраїльської оборонної промисловості. За словами співрозмовника, кропітка підготовка включала збір розвідувальної інформації та завчасне розгортання агентів у глибині Ірану. За словами співрозмовника, саме ці агенти заздалегідь створили базу для запуску дронів неподалік столиці Ірану.

Ударні дрони, запущені з цієї бази вночі, завдали удару по ракетній установці "земля-земля" на об'єкті Еспаджабад – одному з ключових військових пунктів Ірану, що становить безпосередню загрозу для Ізраїлю.