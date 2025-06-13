"Восходящий лев". Моссад еще задолго создал базу для запуска дронов у Тегерана – Ynet

К операции были привлечены ЦАХАЛ, Моссад и представители израильской оборонной промышленности

Вспышки в Иране после атаки Израиля (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Спецоперация "Восходящий лев", которую Израиль совершил против Ирана в ночь на 13 июня, была результатом многолетнего планирования. Как сообщил источник по вопросам безопасности изданию Ynet, в рамках операции агенты Моссада еще задолго до атаки создали тайную базу для запуска дронов вблизи Тегерана.

К операции были привлечены ЦАХАЛ, Моссад и представители израильской оборонной промышленности. По словам собеседника, кропотливая подготовка включала в себя сбор разведывательной информации и заблаговременное развертывание агентов в глубине Ирана. По словам собеседника, именно эти агенты заранее создали базу для запуска дронов вблизи столицы Ирана.

Ударные дроны, запущенные с этой базы ночью, нанесли удар по ракетной установке "земля-земля" на объекте Эспаджабад – одном из ключевых военных пунктов Ирана, представляющему непосредственную угрозу Израилю.