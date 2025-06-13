ЦАХАЛ заявив, що Іран розробляв план знищення Ізраїля, та показав його ілюстрацію – відео

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Армія оборони Ізраїлю розкрила план Ірану по знищенню країни та показала відео з планами нібито підготовки. Про це повідомив ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі.

У заяві сказано, що іранський режим протягом багатьох років проводить "пряму та непряму кампанію терору" проти Ізраїля, розробляючи ядерну зброю та вдосконалюючи ракети й боєголовки великої дальності. Також влада країни нібито спрямовує "терористичних маріонеток" по всьому Близькому Сходу.

Мета знищення Ізраїлю, як зазначив ЦАХАЛ, криється "в основоположних принципах екстремістського режиму", і лідери Ірану відкрито заявляють про це.

"В останні роки, особливо з початку війни, Розвідувальне управління Армії оборони Ізраїлю зібрало та проаналізувало величезну кількість розвідувальних матеріалів, які розкривають, що режим має конкретний план знищення Держави Ізраїль, який вони називають "Планом знищення Ізраїлю", – зазначили в ЦАХАЛ.

Також йдеться про те, що Іран зосередився не тільки на отриманні ядерної зброї, а й на виробництві десятків тисяч ракет та безпілотників. Окрім цього влада країни просуває плани спільного наземного наступу проти Ізраїлю на кількох фронтах одночасно.

Зазначається, що матеріали були зібрані під час війни, яка розпочалася 7 жовтня 2023 року. Вони, за даними ЦАХАЛ, свідчать про координацію між іранським режимом та лідерами ХАМАС та Хезболли.

"Держава Ізраїль не залишилася без вибору. Армія оборони Ізраїлю зобов'язана діяти для захисту громадян Держави Ізраїль і продовжуватиме це робити", – йдеться у повідомленні.

У відео сказано, що план Ірану починається з масштабного ракетного обстрілу, який розпочинають "посередники іранського режиму" по всьому Близькому Сході.

Після цього нібито заплановане вторгнення "тисяч терористів" з Гази, Сирії, Йордану, Іраку та Ємену.