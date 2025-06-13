Трамп заявив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago/EPA)

Сполучені Штати готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь на атаку по своїх ядерних об’єктах. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у коментарі телеканалу Fox News.

Він сказав, що знав про намір Ізраїлю завдати ударів по Ірану, ще до того, як вони відбудуться.

"Іран не може мати ядерної бомби, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у керівництві, які не повернуться", – заявив американський президент.

Адміністрація Трампа звернулася щонайменше до одного ключового союзника на Близькому Сході, щоб підтвердити, що ударів буде завдано, але США не брали участі в атаці.

Американський президент стежить за можливими діями у відповідь. Центральне командування Збройних сил США перебуває в стані підвищеної бойової готовності.

Трамп зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді. Водночас він висловив сподівання, що Тегеран повернеться до переговорів.