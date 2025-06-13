Трамп заявил, что США готовы защищать себя и Израиль, если Иран нанесет ответные удары
Соединенные Штаты готовы защищать себя и Израиль, если Иран нанесет ответные удары на атаку по своим ядерным объектам. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в комментарии телеканалу Fox News.
Он сказал, что знал о намерении Израиля нанести удары по Ирану, еще до того, как они состоятся.
"Иран не может иметь ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся", – заявил американский президент.
Администрация Трампа обратилась по меньшей мере к одному ключевому союзнику на Ближнем Востоке, чтобы подтвердить, что удары будут нанесены, но США не принимали участия в атаке.
Американский президент следит за возможными ответными действиями. Центральное командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной боевой готовности.
Трамп отметил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа. В то же время он выразил надежду, что Тегеран вернется к переговорам.
- 13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- В результате атаки убиты несколько наивысших военных чиновников Ирана.
- Рубио заявил, что США не участвуют в ударах по Ирану.