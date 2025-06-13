ЦАХАЛ заявил, что Иран разрабатывал план уничтожения Израиля и показал его детали – видео

Иран планировал атаковать сначала ракетами, а затем тысячами солдат

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Армия обороны Израиля раскрыла план Ирана по уничтожению страны и показала видео с планами подготовки. Об этом сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В заявлении говорится, что иранский режим на протяжении многих лет проводит "прямую и косвенную кампанию террора" против Израиля, разрабатывая ядерное оружие и совершенствуя ракеты и боеголовки большой дальности. Также власти страны якобы направляют "террористических муртадов" по всему Ближнему Востоку.

Цель уничтожения Израиля, как отметил ЦАХАЛ, кроется "в основополагающих принципах экстремистского режима", и лидеры Ирана открыто заявляют об этом.

"В последние годы, особенно с начала войны, Разведывательное управление Армии обороны Израиля собрало и проанализировало огромное количество разведывательных материалов, которые раскрывают, что режим имеет конкретный план уничтожения Государства Израиль, который они называют "Планом уничтожения Израиля", – отметили в ЦАХАЛ.

Также говорится, что Иран сосредоточился не только на получении ядерного оружия, но и на производстве десятков тысяч ракет и беспилотников. Кроме того, власти страны продвигают планы совместного наземного наступления против Израиля на нескольких фронтах одновременно.

Отмечается, что материалы были собраны во время войны, начавшейся 7 октября 2023 года. Они, по данным ЦАХАЛ, говорят о координации между иранским режимом и лидерами ХАМАС и Хезболлы.

"Государство Израиль не осталось без выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать для защиты граждан Государства Израиль и продолжит это делать", – говорится в сообщении.

В видео сказано, что план Ирана начинается с масштабных ракетных обстрелов, которые начинают "посредники иранского режима" по всему Ближнему Востоку.

После этого якобы запланировано вторжение "тысяч террористов" из Газы, Сирии, Иордана, Ирака и Йемена.