Масштабна атака на Іран. ВПС Ізраїлю доповіли про знищення ППО
Військово-повітряні сили Ізраїлю "завершують масштабну атаку" на протиповітряну оборону Ірану. Знищено десятки радарів і пускові установки, передають BBC.
У заяві сказано, що винищувачі у співпраці зі службою розвідки здійснили "масштабну атаку" на ППО, розташоване на заході Ірану. За словами військових, було знищено десятки радарів і пускових установок зенітних ракет. Такі атаки "збільшують свободу" у повітрі.
Також неназваний співрозмовник Sky news в ізраїльських силах безпеки повідомив, що ізраїльська розвідка Моссад провела серію таємних операцій проти стратегічних ракетних систем Ірану.
За його словами, у центральному Ірані було розміщено високоточну зброю на відкритій місцевості поблизу позицій іранських зенітно-ракетних комплексів.
- У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Восходящий лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масової поразки.
- Відразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участь.
- Унаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КСІР Хоссейн Саламі.
- ЦАХАЛ заявив, що Іран розробляв "план знищення Ізраїлю" та показав його ілюстрацію.