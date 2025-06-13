Масштабна атака на Іран. ВПС Ізраїлю доповіли про знищення ППО

Військові заявили, що такі атаки збільшують свободу у повітрі

Літаки Ізраїлю під час ударів по Ірану (Фото: x.com/IAFsite)

Військово-повітряні сили Ізраїлю "завершують масштабну атаку" на протиповітряну оборону Ірану. Знищено десятки радарів і пускові установки, передають BBC.

У заяві сказано, що винищувачі у співпраці зі службою розвідки здійснили "масштабну атаку" на ППО, розташоване на заході Ірану. За словами військових, було знищено десятки радарів і пускових установок зенітних ракет. Такі атаки "збільшують свободу" у повітрі.

Ілюстрація: Israeli Air Force

Також неназваний співрозмовник Sky news в ізраїльських силах безпеки повідомив, що ізраїльська розвідка Моссад провела серію таємних операцій проти стратегічних ракетних систем Ірану.

За його словами, у центральному Ірані було розміщено високоточну зброю на відкритій місцевості поблизу позицій іранських зенітно-ракетних комплексів.