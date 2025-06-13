Масштабная атака на Иран. ВВС Израиля доложили об уничтожении ПВО
Военно-воздушные Силы Израиля "завершают масштабную атаку" на противовоздушную оборону Ирана. Уничтожены были десятки радаров и пусковые установки, передают ВВС.
В заявлении сказано, что истребители в сотрудничестве со службой разведки совершили "масштабную атаку" на ПВО, расположенное на западе Ирана. По словам военных, были уничтожены десятки радаров и пусковых установок зенитных ракет. Такие атаки "увеличивают свободу" в воздухе.
Также неназванный собеседник Sky news в израильских силах безопасности сообщил, что израильская разведка Моссад провела серию тайных операций против стратегических ракетных систем Ирана.
По его словам, в центральном Иране было размещено высокоточное оружие на открытой местности вблизи позиций иранских зенитно-ракетных комплексов.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.
- ЦАХАЛ заявил, что Иран разрабатывал "план уничтожения Израиля" и показал его иллюстрацию.