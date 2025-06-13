Масштабная атака на Иран. ВВС Израиля доложили об уничтожении ПВО

Военные заявили, что такие атаки увеличивают свободу в воздухе

Самолеты Израиля во время ударов по Ирану (Фото: x.com/IAFsite)

Военно-воздушные Силы Израиля "завершают масштабную атаку" на противовоздушную оборону Ирана. Уничтожены были десятки радаров и пусковые установки, передают ВВС.

В заявлении сказано, что истребители в сотрудничестве со службой разведки совершили "масштабную атаку" на ПВО, расположенное на западе Ирана. По словам военных, были уничтожены десятки радаров и пусковых установок зенитных ракет. Такие атаки "увеличивают свободу" в воздухе.

Иллюстрация: Israeli Air Force

Также неназванный собеседник Sky news в израильских силах безопасности сообщил, что израильская разведка Моссад провела серию тайных операций против стратегических ракетных систем Ирана.

По его словам, в центральном Иране было размещено высокоточное оружие на открытой местности вблизи позиций иранских зенитно-ракетных комплексов.