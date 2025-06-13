"Операція обману". Ізраїль намагався переконати Іран через медіа, що атаки не буде – CNN

Ізраїльський пілот (Фото: пресслужба ЦАХАЛ)

За кілька днів до проведення операції "Висхідний лев" Ізраїль запустив інформаційну кампанію, яка мала на меті переконати Іран, що атаки на нього не планується. Про це телеканалу CNN розповів неназваний ізраїльський чиновник.

За його словами, ізраїльська влада спеціально вводила в оману медіа та політичних коментаторів, щоб справді застати Іран зненацька.

До плану були залучені лише кілька довірених людей. Канцелярія прем'єра Беньяміна Нетаньягу розсилала офіційні заяви й брифінги, щоб вплинути на інформаційне тло як всередині країни, так і за її межами, зазначив співрозмовник.

Втім, попри всі ці зусилля, вже в четвер американські розвідслужби почали попереджати про можливу атаку, нагадує CNN. Про це писали американські медіа, загалом після слів президента США Дональда Трампа та рішення Держдепу вивезти неосновний персонал з посольств в Іраку та інших країнах регіону.