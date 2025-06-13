"Операция обмана". Израиль пытался убедить Иран через медиа, что атаки не будет – CNN

Израильские власти специально вводили в заблуждение медиа и политических комментаторов, чтобы действительно застать Иран врасплох

Израильский пилот (Фото: пресс-служба ЦАХАЛ)

За несколько дней до проведения операции "Восходящий лев" Израиль запустил информационную кампанию, которая имела целью убедить Иран, что атаки на него не планируется. Об этом телеканалу CNN рассказал неназванный израильский чиновник.

По его словам, израильские власти специально вводили в заблуждение медиа и политических комментаторов, чтобы действительно застать Иран врасплох.

В план были привлечены лишь несколько доверенных людей. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху рассылала официальные заявления и брифинги, чтобы повлиять на информационный фон как внутри страны, так и за ее пределами, отметил собеседник.

Впрочем, при всех этих усилиях уже в четверг американские разведслужбы начали предупреждать о возможной атаке, напоминает CNN. Об этом писали американские медиа, после слов президента США Дональда Трампа и решения Госдепа вывезти неосновной персонал из посольств в Ираке и других странах региона.