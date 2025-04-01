Іран постачає зброю Росії, прикриваючись легальною торгівлею в портах Європи – CЗР

Пов'язані з іранською державною судноплавною компанією кораблі причалювали до російського Новоросійська у 2023 році

Столиця Ірану – Тегеран (Фото: depositphotos.com)

Іранські контейнеровози ведуть розвідувальну діяльність на користь єменських хуситів, а також залучені до транспортування зброї та її компонентів до Сирії та Росії. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Для прикриття незаконної діяльності іранські судна використовують комерційний маршрут через порт Антверпен у Бельгії.

Вони здебільшого використовували один маршрут: найбільший порт Ірану Бандар-Аббас – Суецький канал – Латакія в Сирії з зупинкою на один-три дні – Констанца в Румунії – Равенна в Італії – Валенсія та Більбао в Іспанії – Антверпен в Бельгії.

Аналіз даних про судноплавство свідчить, що шість іранських вантажних суден щонайменше 27 разів із червня 2022-го до жовтня 2024 року заходили до порту Латакія в Сирії на маршруті між Іраном та Антверпеном. Біля Латакії розташована російська авіабаза "Хмеймім".

Зовнішня розвідка виокремила судна Artam, Artenos, Azargoun, Daisy, Kashan і Shiba. Вони належать дочірньому підприємству іранської державної судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) – Hafez Darya Arya Shipping.

IRISL має зв’язки з іранськими військовими структурами, перебуває під санкціями США та Європейського Союзу. Також вона пов’язана з постачанням Росії зброї для війни проти України.

Судна доставляли зброю, прикриваючись легальним постачанням комерційних вантажів до європейських портів.

При цьому типовим заявленим імпортом суден з Ірану до Антверпена був поліетилен, рослинна олія, керамічні вироби та харчові продукти, а експорт складався з обладнання, що використовують у виробництві напоїв, автозапчастин, обладнання для обробки текстилю та ізоляційних матеріалів.

Також Azargoun і Artam у січні та лютому 2023 року причалювали до порту в російському Новоросійську, а судно Shiba, ймовірно, залучено до передання хуситам координат міжнародних кораблів.

СЗР зафіксувала, що Shiba вийшло з Ірану 23 липня, але затрималося в Аденській затоці та Червоному морі з 2 до 5 серпня 2024 року. 3 серпня єменські хусити випустили ракету по грецькому контейнеровозу Groton, що йшов через Аденську затоку.

Аналогічні ситуації відбулися під час ураження 15 січня американського балкера Gibraltar Eagle та 8 березня 2024 року – сінгапурського судна Propel Fortune.