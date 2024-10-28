Зеленський заявив, що Іран поки не передав Росії ракети

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Іран досі не передав Росії ракети, однак перемовини про це тривають. Про це під час брифінгу з учасниками четвертого саміту "Україна — Північна Європа" повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави нагадав, що Іран вже ліцензував виробництво "шахедів" на території Росії.

"До того ж вони пропонують пакети допомоги, ті самі "шахеди", ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За наявною у нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять", – наголосив Зеленський.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, а 11 вересня це офіційно підтвердили у США. У Пентагоні уточнили, що йдеться про балістичні ракети Fath 360 дальністю близько 120 км. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

16 вересня президент Ірану спростував інформацію про передавання ракет Росії. Однак уточнив, що це не відбувалося з того часу, як він на посаді.

15 жовтня Іран засудив нові санкції ЄС та Британії та заявив, що не передавав Росії балістичні ракети.