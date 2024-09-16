Президент Ірану заявив, що Тегеран не передавав Москві ракети, відколи він на посаді

Масуд Пезешкіан (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні. Про це Пезешкіан повідомив під час телевізійної пресконференції, його слова наводить агенція Reuters.

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У вересні західні держави звинуватили Тегеран у постачанні Москві балістичних ракет. Також США та низка інших країн запровадили проти Ірану санкції у зв'язку з цим.

Відповідаючи на запитання, чи передав Іран ракети Росії, Пезешкіан сказав: "Цілком можливо, що постачання відбулося в минулому. Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду такого постачання РФ не було".

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

11 вересня Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

16 вересня Reuters повідомило, що президент Ірану укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю" у жовтні.

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