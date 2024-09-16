Президент Ирана заявил, что Тегеран не передавал Москве ракеты с тех пор, как он на посту

Масуд Пезешкиан (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его правительство не передавало никакого оружия России с момента его вступления в должность в августе. Об этом Пезешкиан сообщил во время телевизионной пресс-конференции, его слова приводит агентство Reuters.

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В сентябре западные государства обвинили Тегеран в поставке Москве баллистических ракет. Также США и ряд других стран ввели против Ирана санкции в связи с этим.

Отвечая на вопрос, передал ли Иран ракеты России, Пезешкиан сказал: "Вполне возможно, что поставки состоялись в прошлом. Но я могу вас заверить, что с момента моего вступления в должность такой поставки РФ не было".

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

11 сентября Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

16 сентября Reuters сообщило, что президент Ирана заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре.

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