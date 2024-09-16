Reuters: Президент Ирана заключит с Путиным "всеобъемлющий договор" в октябре

Масуд Пезешкиан прибудет в Россию на саммит БРИКС, который состоится в конце октября, где встретится с российским диктатором

Масуд Пезешкиан (Фото: ЕРА/STR)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Россию для участия в саммите БРИКС в октябре. По данным Reuters, он должен встретиться с диктатором Владимиром Путиным и заключить с ним соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

15 сентября посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил, что Пезешкиан примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

В ходе этого мероприятия иранский лидер планирует встретиться с Путиным. Ожидается, что Иран и Россия подпишут двустороннее соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве", которое охватит разные сферы сотрудничества между двумя странами.

Такое соглашение Путин ранее заключил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в июне. Тогда глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

В то же время, договор с Ираном может быть подписан на фоне информации о передаче Тегераном баллистических ракет Москве.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

13 сентября Евросоюз осуждает передачу иранских баллистических ракет России и готовит "скорый ответ" Тегерану.

Читайте также: Sky News: Спутник зафиксировал судно, которое могло доставить в Россию иранские ракеты – фото