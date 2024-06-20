Южная Корея рассмотрит передачу оружия Украине после соглашения Путина и Кима – AP

Пока Республика Корея не поставляла Украине вооружение напрямую

Владимир Путин и Ким Чен Ин (Фото: EPA)

Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и Северной Кореей, в которой обещана взаимная помощь в случае войны. Анонимный президентский чиновник сообщил изданию Associated Press, что Сеул пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.

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Офис президента Южной Кореи Юн Сук Йоля выступил с заявлением – осудил соглашение между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ином, а документ назвал угрозой безопасности Юга и нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Южнокорейский ОП предупредил, что настоящий договор будет иметь негативные последствия для отношений Сеула с Москвой.

Президентский чиновник, говоривший на условиях анонимности во время информационного брифинга, заявил изданию: Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.

Южная Корея – растущий экспортер оружия с хорошо оснащенной армией, поддерживаемой США, отмечает СМИ.

Ранее Республика оказывала Украине гуманитарную помощь и другую поддержку, но до прямой передачи оружия не доходило — Юг имеет давнюю политику не предоставлять оружие странам, активно вовлеченным в конфликт.

И хотя прямых поставок не было, в медиа была информация о якобы передаче южнокорейских снарядов Украине через посредников.

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