Южная Корея рассмотрит передачу оружия Украине после соглашения Путина и Кима – AP
Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и Северной Кореей, в которой обещана взаимная помощь в случае войны. Анонимный президентский чиновник сообщил изданию Associated Press, что Сеул пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.
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Офис президента Южной Кореи Юн Сук Йоля выступил с заявлением – осудил соглашение между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ином, а документ назвал угрозой безопасности Юга и нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
Южнокорейский ОП предупредил, что настоящий договор будет иметь негативные последствия для отношений Сеула с Москвой.
Президентский чиновник, говоривший на условиях анонимности во время информационного брифинга, заявил изданию: Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.
Южная Корея – растущий экспортер оружия с хорошо оснащенной армией, поддерживаемой США, отмечает СМИ.
Ранее Республика оказывала Украине гуманитарную помощь и другую поддержку, но до прямой передачи оружия не доходило — Юг имеет давнюю политику не предоставлять оружие странам, активно вовлеченным в конфликт.
И хотя прямых поставок не было, в медиа была информация о якобы передаче южнокорейских снарядов Украине через посредников.
Новость дополняется...
- Осенью 2022 года в издании WSJ сообщили, что Южная Корея продаст США около 100 000 снарядов, которые якобы передадут Украине. В корейском Минобороны заявили, что страна придерживается позиции, которая отвергает поставки вооружений Украине.
- В мае 2023 года в WSJ сообщили, что Южная Корея может тайно поставлять "сотни тысяч" боеприпасов Украине по договоренности с США. Уже в августе Financial Times заявила, что США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.