Після угоди Путіна та Кіма Південна Корея розгляне надання зброї Україні – AP
Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та Північною Кореєю, у котрій обіцяна взаємна допомога у разі війни. Анонімний президентський посадовець повідомив виданню Associated Press, що Сеул перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

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Офіс президента Південної Кореї Юн Сок Йоля виступив із заявою — засудив угоду між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, а документ назвав загрозою безпеці Півдня та порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Південнокорейський ОП попередив, що цей договір матиме негативні наслідки для відносин Сеула з Москвою.

Президентський чиновник, який говорив на умовах анонімності під час інформаційного брифінгу, заявив виданню: Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російському вторгненню.

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Південна Корея — дедалі більший експортер зброї з добре оснащеною армією, підтримуваною США, зауважує ЗМІ. 

Раніше Республіка надавала Україні гуманітарну допомогу та іншу підтримку, але до прямого передання зброї не доходило — Південь має давню політику непостачання зброї країнам, які активно залучені до конфлікту.

І хоча прямих постачань не було, у медіа була інформація про нібито передання південнокорейських снарядів Україні через посередників.

  • Восени 2022 року у виданні WSJ повідомили, що Південна Корея продасть США близько 100 000 снарядів, які нібито передадуть потім Україні. У корейському Міноборони заявили, що країна дотримується позиції, яка відкидає постачання озброєнь Україні.
  • У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.
  • 19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.

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