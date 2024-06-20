Після угоди Путіна та Кіма Південна Корея розгляне надання зброї Україні – AP
Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та Північною Кореєю, у котрій обіцяна взаємна допомога у разі війни. Анонімний президентський посадовець повідомив виданню Associated Press, що Сеул перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.
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Офіс президента Південної Кореї Юн Сок Йоля виступив із заявою — засудив угоду між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, а документ назвав загрозою безпеці Півдня та порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
Південнокорейський ОП попередив, що цей договір матиме негативні наслідки для відносин Сеула з Москвою.
Президентський чиновник, який говорив на умовах анонімності під час інформаційного брифінгу, заявив виданню: Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російському вторгненню.
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Південна Корея — дедалі більший експортер зброї з добре оснащеною армією, підтримуваною США, зауважує ЗМІ.
Раніше Республіка надавала Україні гуманітарну допомогу та іншу підтримку, але до прямого передання зброї не доходило — Південь має давню політику непостачання зброї країнам, які активно залучені до конфлікту.
І хоча прямих постачань не було, у медіа була інформація про нібито передання південнокорейських снарядів Україні через посередників.
- Восени 2022 року у виданні WSJ повідомили, що Південна Корея продасть США близько 100 000 снарядів, які нібито передадуть потім Україні. У корейському Міноборони заявили, що країна дотримується позиції, яка відкидає постачання озброєнь Україні.
- У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.
- 19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.
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