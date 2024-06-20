Після угоди Путіна та Кіма Південна Корея розгляне надання зброї Україні – AP

Поки Республіка Корея не постачала Україні озброєння напряму

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та Північною Кореєю, у котрій обіцяна взаємна допомога у разі війни. Анонімний президентський посадовець повідомив виданню Associated Press, що Сеул перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

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Офіс президента Південної Кореї Юн Сок Йоля виступив із заявою — засудив угоду між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, а документ назвав загрозою безпеці Півдня та порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Південнокорейський ОП попередив, що цей договір матиме негативні наслідки для відносин Сеула з Москвою.

Президентський чиновник, який говорив на умовах анонімності під час інформаційного брифінгу, заявив виданню: Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російському вторгненню.

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Південна Корея — дедалі більший експортер зброї з добре оснащеною армією, підтримуваною США, зауважує ЗМІ.

Раніше Республіка надавала Україні гуманітарну допомогу та іншу підтримку, але до прямого передання зброї не доходило — Південь має давню політику непостачання зброї країнам, які активно залучені до конфлікту.

І хоча прямих постачань не було, у медіа була інформація про нібито передання південнокорейських снарядів Україні через посередників.

Восени 2022 року у виданні WSJ повідомили, що Південна Корея продасть США близько 100 000 снарядів, які нібито передадуть потім Україні. У корейському Міноборони заявили, що країна дотримується позиції, яка відкидає постачання озброєнь Україні.

У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.

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