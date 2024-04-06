Південна Корея виділить новий пакет допомоги Україні на $2,3 млрд

Чо Тхе Юль (Фото: EPA)

Південна Корея виділить Україні $2,3 млрд у межах нового пакета фінансової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юль, його цитує агентство Yonhap.

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Очільник МЗС Південної Кореї зазначив, що окрім цього пакета, Сеул також планує запропонувати $12 млн на реабілітацію поранених українських військових через цільовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Чо Тхе Юль також сказав, що збройна підтримка Росії Північною Кореєю впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, додавши, що передача Москвою військових технологій і постачання нафтопродуктів Пхеньяну загрожуватиме глобальному режиму нерозповсюдження.

Видання зазначило, що міністр пообіцяв зміцнювати партнерство з НАТО, а члени альянсу поділилися думкою про важливість співпраці з індо-тихоокеанськими країнами-партнерами для ефективної боротьби з транснаціональними загрозами безпеці.

2 квітня повідомлялося, що Україна у 2024-2029 роках отримає $2,1 млрд пільгових кредитів від Республіки Корея. Кошти спрямують на державні проєкти відновлення або проєкти під державні гарантії.

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