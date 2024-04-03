Південна Корея затримала вантажне судно: ймовірно прямувало з КНДР до Росії – Yonhap

Представник МЗС Південної Кореї наголосив на тому, що уряд країни "у тісній координації зі США проводить розслідування"

Затримане судно (Фото: EPA/YONHAP)

Південна Корея затримала вантажне судно без прапора, яке підозрює у порушеннях санкцій ООН проти Північної Кореї, біля свого південного узбережжя у водах Японського моря. Ймовірно корабель прямував до Росії. Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

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За даними видання, корабель затримали в суботу, 30 березня. На борту перебувало 13 людей, включно з китайським капітаном та іншими членами екіпажу з Китаю й Індонезії. А також, що, ймовірно, 3000-тонне вантажне судно DEYI прямувало до Росії з Північної Кореї через Китай.

Видання зазначило, що члени екіпажу начебто відмовилися виконати наказ зупинити судно, тоді берегова охорона Південної Кореї перемістила корабель до південно-східного порту "Пусан".

Представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї наголосив на тому, що уряд країни "у тісній координації зі Сполученими Штатами проводить розслідування щодо ймовірного порушення цим судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї".

Як повідомляється, Сеул не може повідомити, що саме перевозить корабель, оскільки екіпаж відмовляється відкрити вантажний відсік.

2 квітня Південна Корея ввела санкції проти двох суден, а також двох громадян РФ та їхніх компаній, причетних до співробітництва з КНДР.

ДОВІДКА. Резолюція ООН 2397, ухвалена у 2017 році, дозволяє країні затримувати, оглядати та конфісковувати будь-яке судно у своїх територіальних водах, яке підозрюється у веденні забороненої діяльності з Північною Кореєю. Резолюція ООН 2397, ухвалена у 2017 році, дозволяє країні затримувати, оглядати та конфісковувати будь-яке судно у своїх територіальних водах, яке підозрюється у веденні забороненої діяльності з Північною Кореєю.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 із Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандеру".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову в середу і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою.

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