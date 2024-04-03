Южная Корея задержала грузовое судно: вероятно направлялось из КНДР в Россию – Yonhap

Представитель МИД Южной Кореи отметил, что правительство страны "в тесной координации с США проводит расследование"

Задержанное судно (Фото: EPA/YONHAP)

Южная Корея задержала грузовое судно без флага, которое подозревает в нарушениях санкций ООН против Северной Кореи, у своего южного побережья в водах Японского моря. Вероятно корабль направлялся в Россию. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, корабль задержали в субботу, 30 марта. На борту находилось 13 человек, включая китайского капитана и других членов экипажа из Китая и Индонезии. А также, что, вероятно, 3000-тонное грузовое судно DEYI направлялось в Россию из Северной Кореи через Китай.

Издание отметило, что члены экипажа якобы отказались выполнить приказ остановить судно, тогда береговая охрана Южной Кореи переместила корабль в юго-восточный порт "Пусан".

Представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи отметил, что правительство страны "в тесной координации с Соединенными Штатами проводит расследование относительно вероятного нарушения этим судном резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее".

Как сообщается, Сеул не может сообщить, что именно перевозит корабль, поскольку экипаж отказывается открыть грузовой отсек.

2 апреля Южная Корея ввела санкции против двух судов, а также двух граждан РФ и их компаний, причастных к сотрудничеству с КНДР.

СПРАВКА. Резолюция ООН 2397, принятая в 2017 году, позволяет стране задерживать, осматривать и конфисковывать любое судно в своих территориальных водах, подозреваемое в ведении запрещенной деятельности с Северной Кореей. Резолюция ООН 2397, принятая в 2017 году, позволяет стране задерживать, осматривать и конфисковывать любое судно в своих территориальных водах, подозреваемое в ведении запрещенной деятельности с Северной Кореей.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор в среду и пообещали жестко реагировать на снабжение Северной Кореей оружия в Россию в координации с международным сообществом.

Читайте также: "Готов к бою". Как США и Южная Корея тренируются сбивать ядерные ракеты Ким Чен Ына