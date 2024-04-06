Южная Корея выделит новый пакет помощи Украине на $2,3 млрд

Чо Тхэ Юль (Фото: EPA)

Южная Корея выделит Украине $2,3 млрд в рамках нового пакета финансовой помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Юль, его цитирует агентство Yonhap.

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Глава МИД Южной Кореи отметил, что кроме этого пакета, Сеул также планирует предложить $12 млн на реабилитацию раненых украинских военных через целевой фонд НАТО для помощи Украине.

Чо Тхэ Юль также сказал, что вооруженная поддержка России Северной Кореей влияет не только на безопасность Европы, но и на безопасность Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона, добавив, что передача Москвой военных технологий и поставки нефтепродуктов Пхеньяну будет угрожать глобальному режиму нераспространения.

Издание отметило, что министр пообещал укреплять партнерство с НАТО, а члены альянса поделились мнением о важности сотрудничества с индо-тихоокеанскими странами-партнерами для эффективной борьбы с транснациональными угрозами безопасности.

2 апреля сообщалось, что Украина в 2024-2029 годах получит $2,1 млрд. льготных кредитов от Республики Корея. Средства будут направлены на государственные проекты восстановления или проекты под государственные гарантии.

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