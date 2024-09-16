Reuters: Президент Ірану укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю" у жовтні
Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибуде в Росію для участі у саміті БРІКС у жовтні. За даними Reuters, він має зустрітися з диктатором Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".
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15 вересня посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті країн БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.
Під час цього заходу іранський лідер планує зустрітися з Путіним. Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами.
Таку угоду Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні. Тоді голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.
Водночас договір з Іраном може бути підписаний на тлі інформації про передання Тегераном балістичних ракет Москві.
- 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.
- 7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".
- 8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.
- 11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.
- 13 вересня Євросоюз засуджує передання іранських балістичних ракет Росії та готує "швидку відповідь" Тегерану.
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