Reuters: Президент Ірану укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю" у жовтні

Масуд Пезешкіан прибуде до Росії на саміт БРІКС, який відбудеться наприкінці жовтня, де зустрінеться з російським диктатором

Масуд Пезешкіан (Фото: ЕРА/STR)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибуде в Росію для участі у саміті БРІКС у жовтні. За даними Reuters, він має зустрітися з диктатором Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".

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15 вересня посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті країн БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.

Під час цього заходу іранський лідер планує зустрітися з Путіним. Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами.

Таку угоду Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні. Тоді голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.

Водночас договір з Іраном може бути підписаний на тлі інформації про передання Тегераном балістичних ракет Москві.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

13 вересня Євросоюз засуджує передання іранських балістичних ракет Росії та готує "швидку відповідь" Тегерану.

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