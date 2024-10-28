Зеленский заявил, что Иран пока не передал России ракеты

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Иран еще не передал России ракеты, однако переговоры об этом продолжаются. Об этом во время брифинга с участниками четвертого саммита "Украина – Северная Европа" сообщил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства напомнил, что Иран уже лицензировал производство "шахедов" на территории России.

"К тому же они предлагают пакеты помощи, те же "шахеды", ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставлять. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят", — подчеркнул Зеленский.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, а 11 сентября это официально подтвердили в США. В Пентагоне уточнили, что речь идет о баллистических ракетах Fath 360 дальностью около 120 км. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

16 сентября президент Ирана опроверг информацию о передаче ракет России. Однако уточнил, что это не происходило с тех пор, как он занимает должность.

15 октября Иран осудил новые санкции ЕС и Британии и заявил, что не передавал России баллистические ракеты.