МИД Ирана назвал санкции ЕС "неоправданными" и опроверг поставки ракет России

Представитель МИД в то же время отметил, что у Ирана есть право на военное сотрудничество с любыми странами, даже с Россией

Исмаил Бакаи (Фото: МИД Ирана)

Иран осудил новые санкции Евросоюза и Великобритании и заявил, что не передавал России баллистические ракеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Исмаил Бакаи.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В министерстве заявили, что "неоправданные" санкции введены под якобы ложными и необоснованными предлогами и противоречат нормам международного права. Также в стране отрицают поставки вооружения России.

"Позиция Исламской Республики Иран относительно конфликта в Украине ясна и принципиальна... Призвали к дипломатическому решению разногласий между Россией и Украиной. Несмотря на это, к сожалению, некоторые европейские и британские страны заявили о военном вмешательстве Ирана в этот конфликт, не предоставив никаких документов, что полностью отвергается", — сказано в сообщении.

В то же время представитель МИД заявил, что Иран имеет право на оборону и военное сотрудничество с разными странами, включая Россию. Однако это сотрудничество, по словам Бакая, не направлено против каких-либо третьих стран.

Бакай также считает, что санкции против Ирана – это попытки отвлечь общественность от "геноцида палестинцев" и разжигания "войны сионистским режимом", вероятно, имея в виду войну с Израилем. Он обвинил Европу, Германию и Британию в поставках оружия израильтянам для "геноцида и агрессии" в Ливане и Газе. В Иране считают, что страны тем самым нарушили международное право и должны понести ответственность.

В МИД Ирана заявили, что имеют право принимать "адекватные меры" в ответ на санкции, и призвали Евросоюз запретить странам-членам поставки оружия в Израиль, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

ЕС ввел санкции 14 октября. В список попали семь человек из Ирана, среди которых заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамза Галандари, и семь организаций, включая авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air. К слову, авиакомпанию Iran Air обвиняют в поставках ракет в Россию.