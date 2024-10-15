МИД Ирана назвал санкции ЕС "неоправданными" и опроверг поставки ракет России
Иран осудил новые санкции Евросоюза и Великобритании и заявил, что не передавал России баллистические ракеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Исмаил Бакаи.
В министерстве заявили, что "неоправданные" санкции введены под якобы ложными и необоснованными предлогами и противоречат нормам международного права. Также в стране отрицают поставки вооружения России.
"Позиция Исламской Республики Иран относительно конфликта в Украине ясна и принципиальна... Призвали к дипломатическому решению разногласий между Россией и Украиной. Несмотря на это, к сожалению, некоторые европейские и британские страны заявили о военном вмешательстве Ирана в этот конфликт, не предоставив никаких документов, что полностью отвергается", — сказано в сообщении.
В то же время представитель МИД заявил, что Иран имеет право на оборону и военное сотрудничество с разными странами, включая Россию. Однако это сотрудничество, по словам Бакая, не направлено против каких-либо третьих стран.
Бакай также считает, что санкции против Ирана – это попытки отвлечь общественность от "геноцида палестинцев" и разжигания "войны сионистским режимом", вероятно, имея в виду войну с Израилем. Он обвинил Европу, Германию и Британию в поставках оружия израильтянам для "геноцида и агрессии" в Ливане и Газе. В Иране считают, что страны тем самым нарушили международное право и должны понести ответственность.
В МИД Ирана заявили, что имеют право принимать "адекватные меры" в ответ на санкции, и призвали Евросоюз запретить странам-членам поставки оружия в Израиль, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
ЕС ввел санкции 14 октября. В список попали семь человек из Ирана, среди которых заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамза Галандари, и семь организаций, включая авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air. К слову, авиакомпанию Iran Air обвиняют в поставках ракет в Россию.
- 6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, а 11 сентября это официально подтвердили в США. В Пентагоне уточнили, что речь идет о баллистических ракетах Fath 360 дальностью около 120 км. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.
- 16 сентября президент Ирана опроверг информацию о передаче ракет России. Однако уточнил, что это не происходило с тех пор, как он на посту.
- В тот же день стало известно, что Иран и Россия заключат "всеобъемлющий договор" в конце октября, когда президент страны приедет на саммит БРИКС.
- 23 сентября в Иране заявили, что никогда не одобряли агрессию России против Украины.