Президент Ирана: Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины

Масуд Пезешкиан (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что его страна якобы никогда не одобряла российскую агрессию против Украины. С таким заявлением он выступил перед журналистами во время участия в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке, передает The Guardian.

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"Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров для диалога. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", – сказал Пезешкиан.

Также он повторил, что Иран не передавал России баллистические ракеты при его президентстве.

16 сентября Пезешкиан заявил, что его правительство не передавало никакого оружия России с момента его вступления в должность в августе.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

11 сентября Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

16 сентября Reuters сообщило, что президент Ирана заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре.

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